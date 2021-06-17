SMM - Продвижение мобильного приложения

Требуется SMM - Специалист. Нашим продуктом является уникальное мобильное Приложение Дополненной Реальности, единственное в мире, аналогов нашему продукту на мировом рынке не существует! Приложение помогает социализироваться аутичным людям, оказывает помощь в каждодневных жизненных процессах как аутичным людям, так и простым детям, и людям с некоторыми специфическими потребностями. Так же Приложение является помощником и облегчает жизнь сопричастных людям (родителям, родственникам, друзьям и так далее), что очень важно и необходимо им. Продукт находится на финальной стадии разработки и почти готов к запуску для продажи в AppStore & Google Play Market. Необходимо продвигать и распространять наш продукт (мобильное приложение) посредством подключения клиентов через социальные сети и другие каналы в интернет-пространстве. Интересует модель сотрудничества, при которой ваш доход будет прямо зависеть от продаж, которые последуют в результате ваших усилий по продвижению нашего продукта. С уважением, Максим Волкович