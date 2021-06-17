Нужно поработать над скоростью приложения на реакт нэйтив. сейчас есть слишком жирные запросы - из за этого 1)магазины где много товаров грузятся очень долго. 2) при входе в уведомления - если их много накопилось - ...
Нужно найти 30 десктопных приложений
Нужно найти 30 десктопных приложений, русскоязычных где есть второенная реклама. Т.е это бесплатные приложения, но там есть рекламные банеры.
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