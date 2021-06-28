Внести правки в приложение на Android

$98
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки456 просмотров

Необходимо внести небольшие правки в приложение. Написано на Cordova. ТЗ есть. Оплата по безопасной сделке. Условия обсуждаются.

Android
4 года назад
pazzl
Нияз 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
4 года назад
$100
3 дня
Escrow
Заказ выполнен в полном соответствии с ТЗ. Кроме того Роман дал полезный совет по размещению приложения в Play Market.
Рекомендую к сотрудничеству, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
4 года назад
ТОП-10
Мобильные приложения
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад