Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик. Требования: Опыт работы с Android SDK от 2 лет Опыт комерческой разработки от 1.5 года Опыт работы с ...
Приложения для рассылки СМС
Нужно сделать приложения для андроида аналог https://simcash.io/ И административный част к нему на сервере аналог https://semysms.net/
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