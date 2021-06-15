Разработка Android, kotlin

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Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик.

Требования:

Опыт работы с Android SDK от 2 лет

Опыт комерческой разработки от 1.5 года

Опыт работы с Kotlin от 1.5 лет

Опыт работы в команде

Требуется доработать приложение заказа из каталога товаров. Доработка и обновление взаимодействия c REST API, доработка определения местоположения и подстановки адреса, доработка функционала интерфейса.

AndroidKotlin
4 года назад
devops_petrov
Дмитрий 
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