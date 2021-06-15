Необходимо приложение для android-планшета для отправки скришотов. Сейчас сотрудник делает манипуляции с несколькими приложениями. Действия: 1) Запускает синхронизацию для загрузки фото по smb через wifi syncMe. 2) Открывает галерею Simple Gallery ...
Разработка Android, kotlin
Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик.
Требования:
Опыт работы с Android SDK от 2 лет
Опыт комерческой разработки от 1.5 года
Опыт работы с Kotlin от 1.5 лет
Опыт работы в команде
Требуется доработать приложение заказа из каталога товаров. Доработка и обновление взаимодействия c REST API, доработка определения местоположения и подстановки адреса, доработка функционала интерфейса.
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