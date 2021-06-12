Android app import contacts

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Закрыт3 заявки3413 просмотров

Нужно написать на Java для андроид приложение, которое возьмет файл vcf из папки /sdcard и загрузит из него все контакты в контактную книгу.

AndroidJava
4 года назад
Aleanza
Андрей 
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