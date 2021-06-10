Приложение iOS + Android

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок751 просмотр

Имеются макеты дизайна

приложение в целом похожее на инстаграм

но сильно облегченный

https://www.figma.com/file/lJItSIyvnDnComqmTm1NBG/Mobile-UI-code?node-id=0%3A1

Из функционала:

лента, подписчики, переписка

Разработка требуется на кросс-платформеннном фреймворке

и потом залить в Гугл Плей и АппСтор

Аккаунты отдельно от разработки сама подготовлю

от вас только добавить

AndroidiOSNode.js
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Dashula
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