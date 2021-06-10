ТЗ в приложении Основной функционал приложений готов, надо из связать и сделать apk файл Как можно скорее. Срок до 14.06 Исходники отправлю
Приложение iOS + Android
Имеются макеты дизайна
приложение в целом похожее на инстаграм
но сильно облегченный
https://www.figma.com/file/lJItSIyvnDnComqmTm1NBG/Mobile-UI-code?node-id=0%3A1
Из функционала:
лента, подписчики, переписка
Разработка требуется на кросс-платформеннном фреймворке
и потом залить в Гугл Плей и АппСтор
Аккаунты отдельно от разработки сама подготовлю
от вас только добавить
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