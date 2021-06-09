Разработка мобильного приложения

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Закрыт3 заявки443 просмотра

Мы в поиске увлеченного, посвященного и прогрессирующего разработчика мобильных приложений для создания продукта в области здоровья с применением технологий распознавания лиц(машинное обучение) и взаимодействием с сенсорами мобильного устройства (акселерометр, гироскоп). Наличие портфолио обязательно

Навыки и опыт:

• работа с Flutter

• опыт разработки клиент-серверных приложений

• любая кастомизация интерфейса

• понимание работы клиент-серверных приложений, знание основ HTTP

• работа с сервисами Google, Google Maps, Google APIs

• умение провести грамотный анализ требований к продукту/задаче

• умение планировать свою работу и правильно расставлять приоритеты

• Firebase (статистика, монетизация, push-уведомления)

В нашей команде мы ценим:

• Коммуникабельность

• Ориентация на результат

• Ответственность

FirebaseFlutterМашинное обучение
4 года назад
khalen
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Александр
 
40 лет
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Евгений
 
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4 года назад