Необходимо сделать стикеры 5-7 шт на 1 пак. Всего 3 пака. В векторном формате. Тематика - фастфуд.
- Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт15 дней назад
- $5
Выровнять часть элементов, добавить иконки соц сетей с ссылками. BoostrapИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Мы в поиске увлеченного, посвященного и прогрессирующего разработчика мобильных приложений для создания продукта в области здоровья с применением технологий распознавания лиц(машинное обучение) и взаимодействием с сенсорами мобильного устройства (акселерометр, гироскоп). Наличие портфолио обязательно Навыки и опыт: • ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Поправить в пагинации canonical убрать мусор в ссылкахПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Поправить подкатегории в категориях(меню) - не всплывают. Не работает сортировка категорий(меню) и сортировка производителей из-за фильтра(модуль). Поправить модуль новостей. При сохранении выдает ошибку урл(требует новый). Поправить модуль фильтр, при изменении чего-либо в модуле, слетает с макета страницы, приходится ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Изменить шапку моб версии по макету. Поправить верстку для ноутбуков.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $2
При попытке установить теги типа - система автоматом их удаляет. Данная проблема происходит не в редакторе.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Изменить цвет кнопки поправить вёрстку, съехал элемент поправить меню, иерархия напротив выбранного пункта в карточке товара добавить пункт размер изменить в форме заказа виды доставки в форме регистрации поправить ввод почты, телефон Поменять местами текст с товарами(вниз) на странице Добавить вкладку(таб) "видео" ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Создать заголовок для 2 языка в шапке сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
1)попдравить верстку, где съехала, элементы друг на друга нашли 2) название "Интернет-магазин сделать по центру(было по центру до съезжания верстки)", сделать название крупнее и в укр версии украинским языком написать. 3) переключатель языка сделать в 1 клик, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
главная: меню при прокрутке при нажатии на скролл - сл экран. при нажатии на поиск поле поиска услуги: b2b b2c Плавное появление аббревиатур(не синхронное), слева направо, сверху вниз. Копирайтинг Построчное появление каждой строчки буквы «С» слева направо или с двух сторон, а за ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
корпоративный сайт с упором на блог. требования: - публикация статей на разных языках - авторизация в админ панеле к своему каталогу(стране) - возможность верстки страницы с админки(необязательно)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад