khalen

Ален Хубуа khalen

 
33 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
netfix-pro
Александр 
41 годУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
7 месяцев назад
Отредактировать страницу сайта(заглушка)
Спасибо за работу! Все быстро (постановка, коммуникация, оплата)
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
$5
10 баллов
6 лет назад
Дописать переменную (Opencart)
Отличный заказчик, всегда с задачами, с оплатой .
Все выполнено в срок.
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iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Изменить верстку мобильной версии(телефон)
Рекомендую как надежного заказчика, моментальная оплата, всегда на связи, рад сотрудничеству!
Все сделано на высоком уровне и главное оперативно, от себя сделал больше не взяв доплаты. Коммуникабелен, понимает суть дела.
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programmist83
Максим 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
$20
10 баллов
6 лет назад
Правки по сайту (Opencart)
Спасибо за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество.
Отличная работа, исправил пробелы и ошибки предыдущих вебмастеров. Все пожелания и ТЗ заказчика выполнены.
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romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Анимация элементов сайта
Хороший заказчик - рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано качественно, несмотря на сложности, отнеся внимательно к деталям, сделал больше, чем в ТЗ. Рекомендую, человек знает свою работу!
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