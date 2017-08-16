главная: меню при прокрутке при нажатии на скролл - сл экран. при нажатии на поиск поле поиска услуги: b2b b2c Плавное появление аббревиатур(не синхронное), слева направо, сверху вниз. Копирайтинг Построчное появление каждой строчки буквы «С» слева направо или с двух сторон, а за ...