Стикеры

Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок34 просмотра
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Необходимо сделать стикеры 5-7 шт на 1 пак. Всего 3 пака.
В векторном формате.
Тематика - фастфуд.

месяц назад
khalen
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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