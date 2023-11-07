Придумать с нуля дизайн уникальных наклеек по тематике - дроны

Здравствуйте,



Для магазина по продаже дронов и аксессуаров нужно создать около 15 иллюстраций, которые будут использовать для наклеек, на листе А4

10 уникальных иллюстраций и 5 вариаций уже готовых логотипов.



Название бренда FPVUA, FPVHero, FPVPilots, FPVService

Уже готовые логотипы предоставлю исполнителю.



Наклейки должны быть в стиле комиксов, стрит-арт или cyber punk

Срок 2 недели



Примеры таких листов с наклейками от произодителей дронов во вложении.



Жду ваши предложения.