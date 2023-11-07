Придумать с нуля дизайн уникальных наклеек по тематике - дроны

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок202 просмотра
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Здравствуйте,

Для магазина по продаже дронов и аксессуаров нужно создать около 15 иллюстраций, которые будут использовать для наклеек, на листе А4
10 уникальных иллюстраций и 5 вариаций уже готовых логотипов.

Название бренда FPVUA, FPVHero, FPVPilots, FPVService
Уже готовые логотипы предоставлю исполнителю.

Наклейки должны быть в стиле комиксов, стрит-арт или cyber punk
Срок 2 недели

Примеры таких листов с наклейками от произодителей дронов во вложении.

Жду ваши предложения.

месяц назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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