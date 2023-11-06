Отрисовать персонажей в формате Ai

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки48 просмотров
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Приветствую! Задача отрисовать персонажей из 3D в 2D в высоком качестве прорисовки. Персонажи чтобы были полубоком, разборные, т.е. персонаж по слоям, чтобы каждую его часть можно было анимировать (руки, ноги, голова, эмоции, туловище, оружие).

Ролик откуда рисуем персонажей здесь: https://www.youtube.com/watch?v=QGaOQGZSeIk&t=1s

месяц назад
guest_1699450963150
Беларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад