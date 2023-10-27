Дизайн аватарки и рекламной наклейки

Задача:

Сделать аватарку для тг канала и наклейку с куаркодом - ссылкой на этот канал.

На наклейке должен быть размещён куаркод и текст: Плати меньше за всё

Наклейка должна быть квадратная.

Картинку для аватарки нужно улучшить (нарисовать заново).

Картинка для аватарки и пример схемы наклейки в прикреплённых файлах.