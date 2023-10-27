Дизайн аватарки и рекламной наклейки

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок199 просмотров
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Задача:

Сделать аватарку для тг канала и наклейку с куаркодом - ссылкой на этот канал.

На наклейке должен быть размещён куаркод и текст: Плати меньше за всё

Наклейка должна быть квадратная.

Картинку для аватарки нужно улучшить (нарисовать заново).

Картинка для аватарки и пример схемы наклейки в прикреплённых файлах.

2 месяца назад
ivanpetrov1991
Иван Петров 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
Nevelll29
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$10
2 дня
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