Дизайт телефона на главную страницу

Перенести из psd макет в фигму, 8 блоков, макет отправлю в телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужет хороший телефон на главную страницу
лужще с движением
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