Эскиз тату

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок274 просмотра
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Добрый день, надо сделать из фотографии эскиз тату. Формат эскиза на второй фотографии. + надо поместить в прямоугольник как на третьей фотографии.

2 месяца назад
guest_1699096193078
Украина
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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