Разработать иллюстрации животных

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок244 просмотра
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Нужно сделать иллюстрацию 1 картинку на тест, если все понравится то в этом же стиле еще 4 картинки. Тема: кот и собака и достопримечательности. ТЗ в файле.

2 месяца назад
bogomolal
Алёна 
24 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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