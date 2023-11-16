Дизайн
Приятно познакомиться, меня зовут Алёна и я могу создать дизайн, который продаст именно ваш товар или услугу.
Что я могу сделать для вас:
- Дизайн карточек товаров для маркетплейсов;
- Дизайн упаковки или этикетки;
- Дизайн полиграфии (лифлет, листовка, календарь, открытка);
Немного расскажу о себе:
- Могу проанализировать психологию потребителя перед покупкой и ваших конкурентов;
- Готова работать со всеми нишами и слежу за трендами;
- Работаю в программах: CorelDRAW, Figma, AliveColors, Edobe Photoshop.
Буду очень рада сотрудничеству с Вами, сделаю все качественно и в срок!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Карточки для маркетплейсов1 просмотр
Дизайн продукции
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