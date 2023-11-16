Дизайн

Приятно познакомиться, меня зовут Алёна и я могу создать дизайн, который продаст именно ваш товар или услугу.

Что я могу сделать для вас:

- Дизайн карточек товаров для маркетплейсов;

- Дизайн упаковки или этикетки;

- Дизайн полиграфии (лифлет, листовка, календарь, открытка);

Немного расскажу о себе:

- Могу проанализировать психологию потребителя перед покупкой и ваших конкурентов;

- Готова работать со всеми нишами и слежу за трендами;

- Работаю в программах: CorelDRAW, Figma, AliveColors, Edobe Photoshop.

Буду очень рада сотрудничеству с Вами, сделаю все качественно и в срок!