Нужны 3 рисунка для печати на футболки

Компьютерная игра Heroes 3, персонажей придумывать не нужно, но и исходного формата нету. На первом рисунке будет только один игровой персонаж, надпись и логотип - уже готовые. Второй с двумя персонажами приблизительно нарисованные по типу картины «игроки в карты» Поль Сезана. Третий рисунок с пяти персонажей по типу рисунка Собаки играют в бильярд. Задний план изменять не нужно, например убрать собак, подрисовать готовых персонажей и заменить. Вы тут профессионалы, любые предложения и идеи предпочтительны!