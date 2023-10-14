Нужны 3 рисунка для печати на футболки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок194 просмотра
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Компьютерная игра Heroes 3, персонажей придумывать не нужно, но и исходного формата нету. На первом рисунке будет только один игровой персонаж, надпись и логотип - уже готовые. Второй с двумя персонажами приблизительно нарисованные по типу картины «игроки в карты» Поль Сезана. Третий рисунок с пяти персонажей по типу рисунка Собаки играют в бильярд. Задний план изменять не нужно, например убрать собак, подрисовать готовых персонажей и заменить. Вы тут профессионалы, любые предложения и идеи предпочтительны!

2 месяца назад
guest_1698093215036
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад