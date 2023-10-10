Рисунки, фото или картинки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок179 просмотров
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Добрый день!

Нужно создать реалистичный фото людей с конкретной книгой в руках, желательно через миджорни.

Чтобы был эффект реалистичности и прочее.

2 месяца назад
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад