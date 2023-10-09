Отрисовать растр в вектор (обвести контур) 40 картинок

$1
Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок261 просмотр
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Необходимо отрисовать большое количество картинок (40-50), грубым языком, обвести контур изображения (внутренний и внешний). Изображения будут касаться подвижного состава железной дороги. Один из готовых вариантов в качестве примера прикрепляю. С остальными необходимо сделать тоже самое. Оплата 3 $ за картинку.

2 месяца назад
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Иван 
35 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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