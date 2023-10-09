Вы должны будете создавать картинки, рисовать и делать крутые арты, подробнее лс
Отрисовать растр в вектор (обвести контур) 40 картинок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать большое количество картинок (40-50), грубым языком, обвести контур изображения (внутренний и внешний). Изображения будут касаться подвижного состава железной дороги. Один из готовых вариантов в качестве примера прикрепляю. С остальными необходимо сделать тоже самое. Оплата 3 $ за картинку.
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