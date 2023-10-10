Перерисовка элемента игровго поля(хнефатафл)

Есть готовое поле для игры хнефатафл, необходимо перерисовать змея( уробороса), который окружает игровое поле и служит рамкой и разместить его на том же поле. Пример стиля змея в прикрепленных файлах. Поле будет гравироваться на коже.

Детали:

Рисунок черно-белый, в тех же габаритах на общей картинке.

Не использовать линии тоньше 0,15мм(ограничение лазера, тоньше 0,15мм не видно разницы)

Минимально использование разных оттенков (серого, черного), лучше использовать черный для заполнения.