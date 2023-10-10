Оформление PDF файла

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У меня есть текст про публичные выступления на 12 страниц ( А4) и его нужно оформить красиво. Это PDF -файл (лид магнит). Хочу чтобы он выглядел презентабельно и я его могла редактировать. Возможно оформление в таких программах как disegin, фотошоп или какой-то другой, чтобы мне было легко ее установить и редактировать в нем текст.

2 месяца назад
Olenok
51 годЧехия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mark_Lubinets
35 летИспания
4 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
$15
1 день
UAH
Отличный заказчик, добродушная и отзывчивая девушка!