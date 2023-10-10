Оформление PDF файла

У меня есть текст про публичные выступления на 12 страниц ( А4) и его нужно оформить красиво. Это PDF -файл (лид магнит). Хочу чтобы он выглядел презентабельно и я его могла редактировать. Возможно оформление в таких программах как disegin, фотошоп или какой-то другой, чтобы мне было легко ее установить и редактировать в нем текст.