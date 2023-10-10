Необходимо отрисовать большое количество картинок (40-50), грубым языком, обвести контур изображения (внутренний и внешний). Изображения будут касаться подвижного состава железной дороги. Один из готовых вариантов в качестве примера прикрепляю. С остальными необходимо сделать тоже самое. ...
Отрисовка портретов в стиле комиксов, фильмов, сериалов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем графического дизайнера для отрисовки портретов в стиле комиксов, фильмов и сериалов. Желательно для долгосрочного сотрудничества.
В данный момент направления:
- Rick and Morty
- Anime
- Shrek
- GTA
- Gravity Falls
- и другие
Для части есть готовые фоны, для другой части нужно будет отрисовать с нуля. Работа в векторе или растре.
Процесс работы:
- регулярные заказы с подробностями: фон, кол-во людей, животных, предметов, стиль и другие детали.
- если есть правки, делаем их. Как правило в заказе 1-2 правки. Мы стараемся делать людей похожими на фото.
- срок исполнения 1-3 рабочих дня.
- постоянный поток заказов.
Интересует цена за человека, срок выполнения, насколько быстро вы это делаете и портфолио похожих работ.
Пример работы в приложении.
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