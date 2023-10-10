Отрисовка портретов в стиле комиксов, фильмов, сериалов

Ищем графического дизайнера для отрисовки портретов в стиле комиксов, фильмов и сериалов. Желательно для долгосрочного сотрудничества.

В данный момент направления:

- Rick and Morty

- Anime

- Shrek

- GTA

- Gravity Falls

- и другие

Для части есть готовые фоны, для другой части нужно будет отрисовать с нуля. Работа в векторе или растре.

Процесс работы:

- регулярные заказы с подробностями: фон, кол-во людей, животных, предметов, стиль и другие детали.

- если есть правки, делаем их. Как правило в заказе 1-2 правки. Мы стараемся делать людей похожими на фото.

- срок исполнения 1-3 рабочих дня.

- постоянный поток заказов.

Интересует цена за человека, срок выполнения, насколько быстро вы это делаете и портфолио похожих работ.

Пример работы в приложении.