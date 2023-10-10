Необходимо отрисовать большое количество картинок (40-50), грубым языком, обвести контур изображения (внутренний и внешний). Изображения будут касаться подвижного состава железной дороги. Один из готовых вариантов в качестве примера прикрепляю. С остальными необходимо сделать тоже самое. ...
Шукаємо художника для розмальовування українських патріотичних фігурок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно розмальовувати два типа фігурок українського патріотичного характеру, спрямованих на прославення української ідентичності, незламності та героїзму.
Ми відправляємо вам фігурки (повністю готові для пофарбування), ви виконуєте роботу, відправляєте нам назад і отримуєте оплату.
Оплата за одну розмальовану фігурку - 50-70 грн (за день можна розмалювати від 10 до 25 фігурок та більше)
Робота повинна бути виконана акуратно і якісно.
Всі необхідні матеріали і приклади ми надамо.
Якщо бажаєте допомогти прославляти Україну, то чекаємо на ваші пропозиції!
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