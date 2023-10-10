Шукаємо художника для розмальовування українських патріотичних фігурок

Потрібно розмальовувати два типа фігурок українського патріотичного характеру, спрямованих на прославення української ідентичності, незламності та героїзму.

Ми відправляємо вам фігурки (повністю готові для пофарбування), ви виконуєте роботу, відправляєте нам назад і отримуєте оплату.

Оплата за одну розмальовану фігурку - 50-70 грн (за день можна розмалювати від 10 до 25 фігурок та більше)

Робота повинна бути виконана акуратно і якісно.

Всі необхідні матеріали і приклади ми надамо.

Якщо бажаєте допомогти прославляти Україну, то чекаємо на ваші пропозиції!