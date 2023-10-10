Шукаємо художника для розмальовування українських патріотичних фігурок

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок105 просмотров
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Потрібно розмальовувати два типа фігурок українського патріотичного характеру, спрямованих на прославення української ідентичності, незламності та героїзму.

Ми відправляємо вам фігурки (повністю готові для пофарбування), ви виконуєте роботу, відправляєте нам назад і отримуєте оплату.

Оплата за одну розмальовану фігурку - 50-70 грн (за день можна розмалювати від 10 до 25 фігурок та більше)

Робота повинна бути виконана акуратно і якісно.

Всі необхідні матеріали і приклади ми надамо.

Якщо бажаєте допомогти прославляти Україну, то чекаємо на ваші пропозиції!

2 месяца назад
guest_1695882363232
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад