Создать обложки для групп, инфографику и карточки для постов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок175 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/1UFGCVOP-nqidp7BT7LrE-tHO19O9G5Hqtc4MRE8lw7Y/edit?usp=sharing - тз

2 месяца назад
guest_1698152429307
Россия
2 месяца в сервисе
Была
17 дней назад