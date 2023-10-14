Перемалювати 10 Ілюстрацій у Векторі

Необходимо нарисовать карту игрового мира на основе моего концепта. Ничего сложного нет, детали в личной беседе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Завдання:
Існує 10 плоских ілюстрацій, які були згенеровані ШІ. Потрібно перемалювати іх у векторі, щоб все гарненько було в слоях. Зрозуміло, що ШІ згенерував лишні елементи, або щось не правильно. Потрібно враховувати те, що можна ілюстрацію спрощувати.
Придумавути нічого не потрібно, просто змалювати генерацію. Приклад подібного завдання прикрепив.
Моменти, які наc не влаштують:
Трасировка Картинки в Illustrator
Та векторизація, через сторонні ШІ сервіси (працюють не зовсім корректно).
Архів з ілюстраціями, які потрібно відмалювати прикрепив. Чекаю ваші заявки з ціною за всі іллюстрації та сроки за які ви справитись.
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