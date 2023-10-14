Перемалювати 10 Ілюстрацій у Векторі

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок170 просмотров
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Доброго дня.

Завдання:

Існує 10 плоских ілюстрацій, які були згенеровані ШІ. Потрібно перемалювати іх у векторі, щоб все гарненько було в слоях. Зрозуміло, що ШІ згенерував лишні елементи, або щось не правильно. Потрібно враховувати те, що можна ілюстрацію спрощувати.

Придумавути нічого не потрібно, просто змалювати генерацію. Приклад подібного завдання прикрепив.

Моменти, які наc не влаштують:

  • Трасировка Картинки в Illustrator

  • Та векторизація, через сторонні ШІ сервіси (працюють не зовсім корректно).

Архів з ілюстраціями, які потрібно відмалювати прикрепив. Чекаю ваші заявки з ціною за всі іллюстрації та сроки за які ви справитись.

2 месяца назад
themefire
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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