Нарисовать пару простых композиций карандашом.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание задач в прикрепленных файлах, также прикрепил примеры работ. Пример копировать не нужно, просто выполнить работу в подобном стиле, слишком сложного чего-то делать не нужно.

2 месяца назад
rustamberlin
25 летГермания
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям