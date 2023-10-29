Дизайнер-Художник-Иллюстратор

Нужно Изменить/доработать и сделать мокапы. В Photophop. в мокапа есть + 2 нужно сделать. ТЗ в прикрепленном файле, т.к. тут нет возможности вставлять поясняющие картинки в текст, или не нашел как. Сроки терпят, стоимость пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы производим поздравительные открытки и ищем художника иллюстратора для сотрудничества на постоянной основе. Необходимо создавать новое, и дорабатывать что-то уже готовое.
примерный стиль будет во вложении
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