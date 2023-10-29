Дизайнер-Художник-Иллюстратор

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки301 просмотр
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Мы производим поздравительные открытки и ищем художника иллюстратора для сотрудничества на постоянной основе. Необходимо создавать новое, и дорабатывать что-то уже готовое.
примерный стиль будет во вложении

2 месяца назад
guest_1698591825555
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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