Отрисовать в векторе - иконка

$2
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок183 просмотра
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Нужно сделать в векторе и выдать пдф с двумя вариантами надписи:
Corporate/M&A
Restructuring and insolvency

2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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