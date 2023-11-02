Нарисовать карту Парка с отображением архитектурных объектов и локаций

Добрый день всем , нужно разработать эскиз схемы Парка с отражением существующих построек и локаций Парка + будущих запланированных объектов строительства.

Карта подробная А2

Это будет основа проектирования будущего Парка 200 га , от общей идеи, до технического проектирования и постройки всех локаций ....

на данном этапе нужно отразить принципиальную схему Парка, нанести тех.постройки, отобразить локации с животными, отобразить пешеходные и транспортные маршруты, здания администраций и фуд кортов.

Стоимость работ обсуждается

Карту , кадастровую привязку, перечень локаций, видео описан - передам по запросу.

Прошу показать возможный пример стилистического исполнения карты.

Мирного неба всем !