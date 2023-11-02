Добрый день! Нужно просто перерисовать знаки ПДД около 40 штук в хорошем качестве, чтобы были идентичны! Знаки ПДД есть, но плохого качества - надо сделать отличного качества. Работа не сложная, но нужно ...
Нарисовать карту Парка с отображением архитектурных объектов и локаций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем , нужно разработать эскиз схемы Парка с отражением существующих построек и локаций Парка + будущих запланированных объектов строительства.
Карта подробная А2
Это будет основа проектирования будущего Парка 200 га , от общей идеи, до технического проектирования и постройки всех локаций ....
на данном этапе нужно отразить принципиальную схему Парка, нанести тех.постройки, отобразить локации с животными, отобразить пешеходные и транспортные маршруты, здания администраций и фуд кортов.
Стоимость работ обсуждается
Карту , кадастровую привязку, перечень локаций, видео описан - передам по запросу.
Прошу показать возможный пример стилистического исполнения карты.
Мирного неба всем !
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