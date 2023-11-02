Перерисовать картинку

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок235 просмотров
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На этой картинке необходимо будет убрать всё лишнее, на центральный пьедестал добавить деревянную коробку, на левый пьедестал один логотип, на правый другой, все логотипы предоставлю. Работу нужно сделать сегодня, пожалуйста оставляйте заявку с ссылкой на телеграмм

2 месяца назад
oblomovmax
Максим 
25 летВеликобритания
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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