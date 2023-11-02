Перерисовать картинку

На этой картинке необходимо будет убрать всё лишнее, на центральный пьедестал добавить деревянную коробку, на левый пьедестал один логотип, на правый другой, все логотипы предоставлю. Работу нужно сделать сегодня, пожалуйста оставляйте заявку с ссылкой на телеграмм