Добрый день!

Нужно просто перерисовать знаки ПДД около 40 штук в хорошем качестве, чтобы были идентичны!

Знаки ПДД есть, но плохого качества - надо сделать отличного качества.

Работа не сложная, но нужно внимательное отношение к деталям на знаках.