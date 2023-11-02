Перерисовать знаки ПДД

Иллюстрации и РисункиЗакрыт28 заявок211 просмотров
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Добрый день!

Нужно просто перерисовать знаки ПДД около 40 штук в хорошем качестве, чтобы были идентичны!

Знаки ПДД есть, но плохого качества - надо сделать отличного качества.

Работа не сложная, но нужно внимательное отношение к деталям на знаках.

2 месяца назад
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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