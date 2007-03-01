Навыки и умения

💻 Я – начинающий программист.

Учусь программированию с детства. Хорошо знаю языки:

C++,

C#,

Python,

JavaScript.

А также есть опыт в верстке сайтов на HTML, CSS.

Специализируюсь именно на программировании. Могу помочь с написанием скриптов, скриптов для игр, решением различных задач и т.д.

🎶 Композитор-любитель

Люблю музыку, сам играю на инструментах. Пишу музыку в различных жанрах и стилях. Из любимых: рок, оркестр, ambient, а также биты в стиле trap, drill, phonk (то, с чего начинал каждый композитор).

Также разбираюсь в сведении и мастеринге музыки, работаю в программах

FL Studio,

Ableton

🖌️Начинающий дизайнер

Помимо верстки, я учусь дизайну сайтов. Хорошо разбираюсь в Photoshop, есть опыт в создании обложек музыкальных альбомов, баннеров и логотипов. Изучаю видео-монтаж.

💵Цены и 🎯пунктуальность

Умею много и могу хорошо, делаю на совесть, но опыта мало. Поэтому много денег не попрошу.

Обещаю справиться со всеми задачами на которые отправил заявку. Перед отправлением, грамотно оцениваю свои возможности и рассчитываю время.