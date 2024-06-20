3D скульптура,3D моделирование украшений/работ

3Dмодельер создатель творческих скульптурных украшений/работ

Художник-скульптор по образовании

Так же блогер

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Услуги

-повторение желанного в 3D по эскизам,

фотографиям

(например: повторить ваше желанное кольцо на фотке, либо персонажа, объекта)

-вместе с вами придумывать, воплощать идеи,

добавлять смыслы, знаки, и историю для

вашего украшения/работы в 3D

(например ко мне может подойти человек с таким запросом: «Для моей коллекции украшений требуется человек, который будет вникать во все, не просто повторять, а именно создавать со мной эту идею, добавлять в ней мои личные знаки и смысли, чтобы потом на выставке дать миру понять собственные смыслы, и менять этим что-то, говорить собственными украшениями то о чем молчат»)

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Цена

зависит от самой работы

сложности, идеи, и правок

Остальное для уточнения в директ

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Я тут

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