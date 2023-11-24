Смело берусь за работу любой сложности! Приветствую! Работаю в сфере дизайна, видеомонтажа и звукозаписи. Adobe Premiere Pro. Сборка, склейка видеоролика

Подбор/создание эффектов, переходов

подбор, создание звуков для видео

цветокоррекция

покадровое создание маски, трекинг

(любые пожелания заказчика)

Adobe After Effects. создание анимационных персонажей

создание motion клипов с надписями

создание анимационных фонов

создание анимации

трекинг

совмещение с работой в adobe premiere Adobe photoshop. любые работы.

ретушь фотографии

цветокоррекция

удаление фона

совмещение фотографий

создание изображений по тз

баннеры

открытки

афиши Adobe illustrator. Перевод в вектор

создание логотипов

создание pixelart

создание пиксельных персонажей

создание пиксельных предметов и изображений

создание макетов аранжировка / написание текстов. я солист группы "Местный Бездарь". Могу написать для вас текст песни высокого качества и аранжировки.

запишу для вас любой текст своим голос на студии.

выполню любые задачи по записи, сведению, подбору музыкального сопровождения IllustratorPhotoshopAfter Effects

Я против войны в Украине !