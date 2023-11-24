Приветствую! Работаю в сфере дизайна, видеомонтажа и звукозаписи.
Adobe Premiere Pro.
Сборка, склейка видеоролика
Подбор/создание эффектов, переходов
подбор, создание звуков для видео
цветокоррекция
покадровое создание маски, трекинг
(любые пожелания заказчика)
Adobe After Effects.
создание анимационных персонажей
создание motion клипов с надписями
создание анимационных фонов
создание анимации
трекинг
совмещение с работой в adobe premiere
Adobe photoshop.
любые работы.
ретушь фотографии
цветокоррекция
удаление фона
совмещение фотографий
создание изображений по тз
баннеры
открытки
афиши
Adobe illustrator.
Перевод в вектор
создание логотипов
создание pixelart
создание пиксельных персонажей
создание пиксельных предметов и изображений
создание макетов
аранжировка / написание текстов.
я солист группы "Местный Бездарь". Могу написать для вас текст песни высокого качества и аранжировки.
запишу для вас любой текст своим голос на студии.
выполню любые задачи по записи, сведению, подбору музыкального сопровождения