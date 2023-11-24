arei464

Даниэль Захаров arei464

 
23 годаРоссия/Улан-Удэ
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Смело берусь за работу любой сложности!

Приветствую! Работаю в сфере дизайна, видеомонтажа и звукозаписи.

Adobe Premiere Pro.

  • Сборка, склейка видеоролика

  • Подбор/создание эффектов, переходов

  • подбор, создание звуков для видео

  • цветокоррекция

  • покадровое создание маски, трекинг

  • (любые пожелания заказчика)

Adobe After Effects.

  • создание анимационных персонажей

  • создание motion клипов с надписями

  • создание анимационных фонов

  • создание анимации

  • трекинг

  • совмещение с работой в adobe premiere

Adobe photoshop.

  • любые работы.

  • ретушь фотографии

  • цветокоррекция

  • удаление фона

  • совмещение фотографий

  • создание изображений по тз

  • баннеры

  • открытки

  • афиши

Adobe illustrator.

  • Перевод в вектор

  • создание логотипов

  • создание pixelart

  • создание пиксельных персонажей

  • создание пиксельных предметов и изображений

  • создание макетов

аранжировка / написание текстов.

  • я солист группы "Местный Бездарь". Могу написать для вас текст песни высокого качества и аранжировки.

  • запишу для вас любой текст своим голос на студии.

  • выполню любые задачи по записи, сведению, подбору музыкального сопровождения

IllustratorPhotoshopAfter Effects