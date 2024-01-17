NataliaMatey

Наталья NataliaMatey

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Графический дизайнер опыт работы 11 лет. Работаю в программах CorelDraw, Photoshop, Archicad. Есть опыт создания каталогов с векторными рисунками для пескоструйного станка. Сроки исполнения оговариваются отдельно. Работаю максимально быстро и качественно.

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Отзывы заказчиков

nataluzik
Наталья 
34 года
3 года в сервисе
Была
год назад
$45
10 баллов
год назад
Сделать 30 коллажей подборок образов с дизайнерскими украшениями
Создание коллажей
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Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга