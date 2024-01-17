Графический дизайнер

Графический дизайнер опыт работы 11 лет. Работаю в программах CorelDraw, Photoshop, Archicad. Есть опыт создания каталогов с векторными рисунками для пескоструйного станка. Сроки исполнения оговариваются отдельно. Работаю максимально быстро и качественно.