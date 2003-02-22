Графический дизайнер
Я работаю в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, работаю в них более 3х лет. Более двух лет занимаюсь графическим дизайном, есть художественное образование. Также мною пройдено несколько курсов. Я работаю и в векторном, и в растровом форматах, и приступаю к работе в день заключения сделки.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Fumiko - школа японского языканет просмотров
- Fumiko - школа японского языка1 просмотр
- Limiho - изготовление свадебных колецнет просмотров
- Инфографика для маркетплейсов2 просмотра
- Fimino - салон красотынет просмотров
- Kollye - игра-головоломканет просмотров
- Инфографика для маркетплейсов2 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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