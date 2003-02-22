Графический дизайнер

Я работаю в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, работаю в них более 3х лет. Более двух лет занимаюсь графическим дизайном, есть художественное образование. Также мною пройдено несколько курсов. Я работаю и в векторном, и в растровом форматах, и приступаю к работе в день заключения сделки.