lilywinchester

Дарья Дудина lilywinchester

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Я работаю в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, работаю в них более 3х лет. Более двух лет занимаюсь графическим дизайном, есть художественное образование. Также мною пройдено несколько курсов. Я работаю и в векторном, и в растровом форматах, и приступаю к работе в день заключения сделки.

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга