Разработать персонажа и несколько изображений с ним

Дано два логотипа, необходимо разработать женского персонажа и сделать несколько рисунков с ним с черно-белой и наоборот палитрах (как на логотипе), добавьте совсем чуть чуть больше деталей чем в предложенном лого.

Персонаж должен в целом быть похожим по исполнению по стилю на того что на логотипах, работа должна быть выполнена минималистично, в том же духе что и на логотипе (поправьте если этот стиль называется как-то по другому, буду благодарен.)

Сам персонаж представляет собой расслабленную и умиротворенную девушку, леди. Сама по себе она должна привлекательной внешности, фактически обнажена но оголенных частей не должно быть видно (сосков, половых органов), персонаж должен демонстрировать умиротворенность, уверенность, в тоже время в нем должна быть изюминка, некая дерзость что в одном из вариантов должно быть отображено в её мимике, в одном из вариантов должен быть отчетливо отображено умиротворение в её позе и при этом игривый и уверенный взгляд направо (глазами, возможно немного повернутой в ту сторону головой, на ваше усмотрение.)

В одном из вариантов она должна как-бы танцевать, вытянув одну и ног при этом приподняв пальцы слегка вверх, вдохновляйтесь chika-dance (есть такое интро с анимешкой которая мило танцует, но сама работа не должна быть исполнена в аниме стиле а требуется что-то приближенное к тому что дано на лого) и возможно балетом? Возможно повторите на одном из вариантов добавьте игривых жестикуляций с руками (не пошлых а берите пример с той же chika-dance)

Итого должно получиться пускай четыре изображения в двух вариантах, 4 черно-белых и бело-черных.

Одно должно повторять позу что на лого, но персонаж должен быть разработан. Возможно уберите эту полосу у нее на груди и добавьте деталей, но должно быть в том же духе. Закрытые глаза, умиротворенная немного склоненная голова, улыбка (что-то в духе лого)

На второй пусть будет та же поза, но добавьте игривый и заинтересованный, уверенный взгяд глазами направо, глаза должны хорошо читаться.

Третий - танец, опять же, как-нибудь скройте то что считалось бы пошлостью. Оставьте уверенность, игривость, вдохновляйтесь упомянутыми танцами чики и балета. Игра с жестикуляцией как в танце чики, приподнятая ножка с вытянутыми пальцами наверх. Полотенце на бедрах в этой позе)) Колени видны. У нас тут формат спа) Возможно красивое, высокое завернутое полотенце на голове с чуть пригнутым кончиком сверху?

Четвертое изображение, вдохновляйтесь chica-dance, а именно 0.25 секундой, стоит смотрит в камеру со сложенными ладошками, повторите позу, локти закрывают соски, картинка не пошлая но как вам сказать, интригующая) Полотенце на бедрах, колени видно.

Тут самое главное разработать персонажа, отчетливо должны быть понятны эмоции, это планируется маскот такой. Если хорошо получиться то можем в дальнейшем наделать с ним больше поз и.т.п при необходимости. Пожалуйста не делайте нигде пиксельных краёв)

Скажите что-то из этого имеет смысл? Как вам вообще задумка?