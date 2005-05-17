Ma_14122022

Слежу на качеством работы и сроком отправления

Занимаюсь фотошопом умею редактировать фотографии и убирать лишнее, перевожу тексты( закончила курсы по переводу текста, на такое языки как английский, немецкий, украинский), оставляю отзывы на разных площадках

Готова приступить к делу сразу же)

Связь со мной:

Тг: Anna_Yurchen

Номер телефона: 89950826261

Оплата после сделанной работы!

По номеру телефона или другим удобный для вас способом)

Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер