Перевести картину Рериха в вектор

Нужно будет растянуть это изображение сверху и немного снизу в нейронке фотошопа или где вам будет удобно. И далее нужно отрисовать эту картину для дальнейшей ее печати на ткани.

Ткань шириной 140 см на 100.

Отрисовка нужна ручная, не трассировка. Чтобы при 100% масштабе все нюансы изображения были четкими и стилистика оставалась от художника.

Ожидаю выполнение работы в течение этих двух дней.