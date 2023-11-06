Перевести картину Рериха в вектор

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно будет растянуть это изображение сверху и немного снизу в нейронке фотошопа или где вам будет удобно. И далее нужно отрисовать эту картину для дальнейшей ее печати на ткани.

Ткань шириной 140 см на 100.

Отрисовка нужна ручная, не трассировка. Чтобы при 100% масштабе все нюансы изображения были четкими и стилистика оставалась от художника.

Ожидаю выполнение работы в течение этих двух дней.

месяц назад
guest_1699440133570
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям