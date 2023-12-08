Дизайн презентации

$50
Дизайн продукцииЗавершен7 заявок61 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, требуется сделать дизайн презентации компании которая занимается перевозкой негабаритных грузов.

Прототип есть, фото есть, даже есть презентация подобной компании которая им нравится

месяц назад
narchenko_ast
Анатолий 
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
месяц назад
$50
1 день
UAH
Спасибо Ольга, Вы крутой специалист! Буду рад продолжить сотрудничество!
Спасибо за заказ, обращайтесь)
  • Похожие заказы

  • Логотип_х2

    Логотип для сервера Garry's Mod в стиле GTA (Grove Street): Элементы стиля GTA (Grove Street): Включите элементы, которые придают веселость, такие как улыбающиеся персонажи, яркие цвета и игровые элементы. Например, вы можете добавить улыбающегося ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    3 дня назад

  • Создание beauty-упаковки

    Здравствуйте! Нужен дизайнер, который создаст упаковки косметики для волос. Бренд-бук есть. Желательно, чтобы у вас был опыт по созданию бьюти-упаковок. Пожалуйста, присылайте сразу Ваши кейсы и цену за одну упаковку. Благодарю!

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Дизайн полиграфии

    $700

    Наша компанія, що спеціалізується на рекламі та друку, шукає творчого та кваліфікованого спеціаліста. Запрошуємо вас приєднатися до нашої команди як "Дизайнера рекламної продукції для типографії”. Ми пропонуємо: 1. Конкурентоспроможну зарплату та систему ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Придумать с нуля дизайн уникальных наклеек по тематике - дроны

    Здравствуйте, Для магазина по продаже дронов и аксессуаров нужно создать около 15 иллюстраций, которые будут использовать для наклеек, на листе А4 10 уникальных иллюстраций и 5 вариаций уже готовых логотипов. Название бренда FPVUA, ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Дизайн упаковки для бумаги А4

    Разработка дизайна упаковки бумаги а4 Для нас важен: профессиональный подход, соблюдение сроков, красивый результат вашей работы. Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    17 дней назад

  • Дизайн мерча

    Приветствую! Ищем креативного дизайнера, кто поможет с дизайном нашего мерча под участие в ЭКСПО. Конкретнее- нужен классный дизайн футболок, в которые будут одеты сотрудники на выставке

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    17 дней назад