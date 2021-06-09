Вытащить весь игровой баланс из игры Match Masters

Нужны в обязательном порядке:

1. Награды всех ивентов и турниров

2. Условия работы всех турниров — сколько человек в турнире, какие условия для входа в турнир

3. Условия прокачки кубков турниров — сколько уровней у каждого кубка, сколько надо турнирных очков, чтобы прокачать до каждого уровня кубок

4. Игровые достижения - у них есть уровни - сколько уровней у каждого достижения и какое условие надо выполнить,чтобы получить каждый из уровней. К примеру, есть достижение Попасть в игровой топ и у него есть уровни - попасть в топ 1000, попасть в топ 100, в топ 10, в топ1 . Нужно по каждому достижению знать условие достижения каждого урвоня.

5. Нужны условия открытия всех механик в игре

6. Условия работы всех Mixer and Modifiers, желательно настройка их работы - в каком сочетании работают, когда какой подключается.

7. Настройки всех акций игровых - цены и состав.

8. Настройки магазина, колеса удачи - он там меняется - нужны данные как меняется.

9. И все остальные балансы по игре, которые только можно вытащить

Ссылка на игру: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funtomic.matchmasters&hl=ru&gl=US

Цену и сроки предлагайте. Сделать нужно как можно быстрее.