Изучите прикрепленное тз потом пишите. оплата частями по факту выполненных этапов. Интересует программист для андройд и ios для параллельной разработки
Вытащить весь игровой баланс из игры Match Masters
Нужны в обязательном порядке:
1. Награды всех ивентов и турниров
2. Условия работы всех турниров — сколько человек в турнире, какие условия для входа в турнир
3. Условия прокачки кубков турниров — сколько уровней у каждого кубка, сколько надо турнирных очков, чтобы прокачать до каждого уровня кубок
4. Игровые достижения - у них есть уровни - сколько уровней у каждого достижения и какое условие надо выполнить,чтобы получить каждый из уровней. К примеру, есть достижение Попасть в игровой топ и у него есть уровни - попасть в топ 1000, попасть в топ 100, в топ 10, в топ1 . Нужно по каждому достижению знать условие достижения каждого урвоня.
5. Нужны условия открытия всех механик в игре
6. Условия работы всех Mixer and Modifiers, желательно настройка их работы - в каком сочетании работают, когда какой подключается.
7. Настройки всех акций игровых - цены и состав.
8. Настройки магазина, колеса удачи - он там меняется - нужны данные как меняется.
9. И все остальные балансы по игре, которые только можно вытащить
Ссылка на игру: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funtomic.matchmasters&hl=ru&gl=US
Цену и сроки предлагайте. Сделать нужно как можно быстрее.
Заявки фрилансеров
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