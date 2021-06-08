Сделать приложение на андроид и АПИ

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Закрыт5 заявок671 просмотр

Пишите на каком стеке рабоатете и средние цены.

Есть ТЗ, макеты будут в фигма.

ОставляйтеТЕЛЕГРАМ.

AndroidFigma
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