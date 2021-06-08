Требуется сделать приложение "счетчик зарплаты" на андроид ( прим.9экранов).Это просто визуализатор твоей зарплаты (не корпоративное приложение) Суть: -Ты вставляешь цифры(ставка в час, часы работы, рабочий график и т.д., в ...
AR для android
Добрый час, уважаемые форумчане!
Разработать AR приложение для android.
Для позиционирования объекта использовать граунд маркер.
Нарисовать 3д модель здания с подведенными к нему коммуникациями (исходники здания и инженерных сетей имеются в obj).
На экране должны присутствовать кнопки скрывающие или делающие видимым объекты на сцене.
3 типа видимости:
1) нормальная с текстурой
2) полупрозрачная
3) невидимая
Для настройки материалов использовать стандартные материалы юнити (либо другие на свое усмотрение).
Приложение визуально должно быть таким же как на видео ниже:
(по запросу в лс).
Техническое задание для приложения
1. Запускаем приложение
2. Наводим экран на свободное пространство, нажимаем пальцем, чтобы зафиксировать раскладку дизайна.
3. Появляются кнопки:
Сетка геодезов (показать/скрыть);
Трубы под землей (показать/скрыть);
Глубина труб (показать/скрыть);
Фундамент (показать/скрыть);
Демо квартира/комната (показать/скрыть);
Горячая, холодная вода, газ, нефть (показать/скрыть);
Обозначение (иконки) горячая вода, холодная вода, нефть, газ.
4. Переключаем кнопки, смотрим объекты;
5. К объектам можно подойти и рассмотреть через экран;
6. Трубы от поверхности земли располагаются на -10; -15 см ниже земли;
7. Сетка геодезов на +10; +15 см выше земли.
8. Глубина труб отображается с привязкой к объекту (труба холодной воды, глубина: -1 metr)
9. Вещество отображается с привязкой к трубе.
Приложение нужно сделать для android.
+ логотип приложения
+ название приложения
В ЛС пишите сразу сколько времени займет и сколько стоит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $275Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно разработать приложение на Xamarin Backend и дизайн готов. Нужно сверстать приложение и подключить бэк. Бюджет и сроки по договоренности.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь с подготовкой ТЗ, выбора архитектуры и написания приложения для windows Приложение для общения в чате Юриста и Заказчика Примерно: https://docs.google.com/document/d/1wbxsxIGzo6nHJjmCOoPRwo0Qa160gpbJYJUa9wWNcTA/edit?usp=sharingМобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен человек, который свободно пишет приложения для App Store и Google PlayНа данный момент нужно поправить push в приложении для Google Play и внедрить в оба приложения FaceBook SDKМоб приложение представляет собой WebView - открывает ...Закрыт4 года назад
- $412
Здравствуйте! У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter. Задачи: 1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются) ...Закрыт4 года назад
Доработать функционал приложения на flutter. Подробное тз в вложенном файле! Актуально только для УКРАИНЫ!Закрыт4 года назад
Ищу исполнителя для приложения на Андроид бесплатного использования Wi-Fi, которое содержит базу бесплатных связок название сети - пароль. Если пользователь видит данную сеть - пароль вводится автоматически. Если пользователь вводит в ручную пароль ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно помочь решить проблему с AVPlayer’om Подключённый Pod: https://github.com/sukov/CachingPlayerItem Мне она нужна для кэширования видео в моем приложении. В Example этой либы такой же кейс с ошибкой. ...Закрыт4 года назад
Помощь в написании новых возможностей в нашем приложении. Желательно опыт работы с stalker portal iptv, flussonic.ru Ссылка на приложение которое нужно дописывать https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv&hl=ru&gl=USМобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад