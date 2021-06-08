AR для android

Добрый час, уважаемые форумчане!

Разработать AR приложение для android.

Для позиционирования объекта использовать граунд маркер.

Нарисовать 3д модель здания с подведенными к нему коммуникациями (исходники здания и инженерных сетей имеются в obj).

На экране должны присутствовать кнопки скрывающие или делающие видимым объекты на сцене.

3 типа видимости:

1) нормальная с текстурой

2) полупрозрачная

3) невидимая

Для настройки материалов использовать стандартные материалы юнити (либо другие на свое усмотрение).

Приложение визуально должно быть таким же как на видео ниже:

(по запросу в лс).

Техническое задание для приложения

1. Запускаем приложение

2. Наводим экран на свободное пространство, нажимаем пальцем, чтобы зафиксировать раскладку дизайна.

3. Появляются кнопки:

Сетка геодезов (показать/скрыть);

Трубы под землей (показать/скрыть);

Глубина труб (показать/скрыть);

Фундамент (показать/скрыть);

Демо квартира/комната (показать/скрыть);

Горячая, холодная вода, газ, нефть (показать/скрыть);

Обозначение (иконки) горячая вода, холодная вода, нефть, газ.

4. Переключаем кнопки, смотрим объекты;

5. К объектам можно подойти и рассмотреть через экран;

6. Трубы от поверхности земли располагаются на -10; -15 см ниже земли;

7. Сетка геодезов на +10; +15 см выше земли.

8. Глубина труб отображается с привязкой к объекту (труба холодной воды, глубина: -1 metr)

9. Вещество отображается с привязкой к трубе.

Приложение нужно сделать для android.

+ логотип приложения

+ название приложения

В ЛС пишите сразу сколько времени займет и сколько стоит.