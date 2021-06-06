Xcode Swift - Помочь решить проблему с AVPlayer

Нужно помочь решить проблему с AVPlayer’om

Подключённый Pod:

https://github.com/sukov/CachingPlayerItem

Мне она нужна для кэширования видео в моем приложении.

В Example этой либы такой же кейс с ошибкой.

Поэтому будем исправлять не в моем проекте, а в Example, а я уже все изменения в свой проект перенесу сам.

Задача:

1) Нужно решить баг

2) объяснить (по ходу решения сам пойму)