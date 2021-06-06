Техническое Задание для моделлера Задача Создать трехмерную динамичную модель пожарного автомобиля КамАЗ-43118. Информация об игровом движке Название: Unity; Рендеринг: Universal Render Pipeline (URP); Целевое устройство: ...
Мобильное приложение
Здравствуйте! Нужно мобильно приложение для клининга (уборка).
Со стороны Заказчика функционал:
- создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото
- задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет (например), там QR код, сканируешь и тебя сразу перенаправляет в приложение именно на этот объект. Тут сразу делаешь и загружаешь фото и пишешь текст. Это сделано чтобы вручную не выбирать и не искать долго нужное место.
Со стороны клининговой компании:
- отметка, что задача передана в работу и потом исполнено
Архивы сообщений должны храниться на сервере.
От вас стоимость и сроки? На каком сервисе делаете приложения? Спасибо.
Заявки фрилансеров
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