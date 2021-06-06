Мобильное приложение

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Здравствуйте! Нужно мобильно приложение для клининга (уборка).

Со стороны Заказчика функционал:

- создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото

- задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет (например), там QR код, сканируешь и тебя сразу перенаправляет в приложение именно на этот объект. Тут сразу делаешь и загружаешь фото и пишешь текст. Это сделано чтобы вручную не выбирать и не искать долго нужное место.

Со стороны клининговой компании:

- отметка, что задача передана в работу и потом исполнено

Архивы сообщений должны храниться на сервере.

От вас стоимость и сроки? На каком сервисе делаете приложения? Спасибо.

4 года назад
artrefresh
Артем 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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Мария
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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4 года назад