Нужно сделать приложение определитель калорийности еды по фото

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок433 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать приложение которое будет определять калорийность еды по фотографииНужно сделать;1. главный экран где кнопка открыть камеру2. Экран для фотографирования3. Экран для показа результата

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