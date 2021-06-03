Разработка веб приложения (Bubble)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка946 просмотров

Нужен специалист, который знаком со средой разработки приложений без кода (зеро-код), к примеру - bubbble.io, adalo.

Огромным плюсом будет умение настраивать синхронизацию данных (вебхуки, API) между приложением и 1С и Битрикс24

Обязательные требования

Сделать приложение по макету в Figma

Figma
4 года назад
buymotors
Алексей 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
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