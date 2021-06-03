Описание:Ищем Unity разработчика, который бы мог сделать несложные слоты. Отсутствуют сторонние SDK, не нужна реклама, аналитика или покупки. Объём работы фиксирован, в процессе новые фичи добавляться не будут. Пример внутриигровых скриншотов подобного проекта: https://drive.google.com/drive/folders/1rjB6Dw2WYGvwpk_ULL0uUyLPNoUUOb5f?usp=sharing Весь ...
Разработка веб приложения (Bubble)
Нужен специалист, который знаком со средой разработки приложений без кода (зеро-код), к примеру - bubbble.io, adalo.
Огромным плюсом будет умение настраивать синхронизацию данных (вебхуки, API) между приложением и 1С и Битрикс24
Обязательные требования
Сделать приложение по макету в Figma
Заявки фрилансеров
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