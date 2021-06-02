Разработка моб. приложения Андроид, IOS

Надеемся найти тех, кто способен помочь в запуске стартапа, который создается благодаря благотворительному участию многих добрых людей. Создан работающий сайт, но запуск проекта без моб. приложения будет провальным. Разработан дизайн моб. приложения. Осталось разработка программы моб. приложения и связка его с сайтом. Если вы готовы помочь бесплатно (символическую плату) и вместе мы запустим проект, ваше участие в дальнейшем будет вознаграждаться получением дивидендов, которые уже заложены в алгоритме проекта. Время участия в разработке определяется вами.