Предварительные разделы для реализации: -запись на осмотр квартир -запись на подписание акта приема-передачи -список договоров клиента -фотоотчет со стройки Доп. опции: система регистрации, push, интеграция с мастер базой 1С ...
Разработка моб. приложения Андроид, IOS
Надеемся найти тех, кто способен помочь в запуске стартапа, который создается благодаря благотворительному участию многих добрых людей. Создан работающий сайт, но запуск проекта без моб. приложения будет провальным. Разработан дизайн моб. приложения. Осталось разработка программы моб. приложения и связка его с сайтом. Если вы готовы помочь бесплатно (символическую плату) и вместе мы запустим проект, ваше участие в дальнейшем будет вознаграждаться получением дивидендов, которые уже заложены в алгоритме проекта. Время участия в разработке определяется вами.
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