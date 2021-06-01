Задача: создания несложного текстового чат-бота Службы поддержки с несколькими сценариями. Интегрировать сервис текстового чат-бота в WordPress. Порядок выполнения задачи: Удаленный исполнитель ставит на наш сервер, далее тестируем вместе по цепочкам ...
Flutter WEB
Сверстать один экран на Flutter web. Макет экрана в прикрепленном изображении.
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